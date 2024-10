Maltempo a Lodi: pianta cade sul dehors di un bar, ferita una donna (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lodi – Dalle risultanze dall’ultimo check fatto con Prefettura, Consorzio Muzza e Vigili del fuoco, sembra che il colmo dell’Adda possa essere inferiore al previsto, attorno a 2,10 mt. È stata portata una idrovora anche in zona Ferrabini per eventuali esigenze. In Piarda Ferrari è caduta una pianta che ha colpito il dehors e parte della struttura del bar ivi presente, con una signora leggermente ferita. I Vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare un insediamento precario nei pressi del fiume tra Lodi e Boffalora mentre al momento non sembra necessaria l’evacuazione dell’agriturismo Geraletti di Boffalora, dove è andata la Protezione Civile a monitorare la situazione. Ilgiorno.it - Maltempo a Lodi: pianta cade sul dehors di un bar, ferita una donna Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)– Dalle risultanze dall’ultimo check fatto con Prefettura, Consorzio Muzza e Vigili del fuoco, sembra che il colmo dell’Adda possa essere inferiore al previsto, attorno a 2,10 mt. È stata portata una idrovora anche in zona Ferrabini per eventuali esigenze. In Piarda Ferrari è caduta unache ha colpito ile parte della struttura del bar ivi presente, con una signora leggermente. I Vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare un insediamento precario nei pressi del fiume trae Boffalora mentre al momento non sembra necessaria l’evacuazione dell’agriturismo Geraletti di Boffalora, dove è andata la Protezione Civile a monitorare la situazione.

