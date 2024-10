Madonna di Trevignano, com’è andato l’interrogatorio di Gisella Cardia e del marito, accusati di truffa (Di giovedì 10 ottobre 2024) La veggente Gisella Cardia e suo marito Gianni oggi sono stati ascoltati dal pm della Procura di Civitavecchia nell'inchiesta per truffa aggravata sulle donazioni, rispetto alla vicenda della Madonna di Trevignano Romano. L'avvocato Marchignoli: "Sono sereni e hanno risposto alle domande". Fanpage.it - Madonna di Trevignano, com’è andato l’interrogatorio di Gisella Cardia e del marito, accusati di truffa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La veggentee suoGianni oggi sono stati ascoltati dal pm della Procura di Civitavecchia nell'inchiesta peraggravata sulle donazioni, rispetto alla vicenda delladiRomano. L'avvocato Marchignoli: "Sono sereni e hanno risposto alle domande".

