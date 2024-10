L’uragano Milton ha toccato terra in Florida: i 19 tornado, gli allagamenti, le vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton, «la tempesta del secolo», ha toccato terra a Siesta Key nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Ma il peggio, avvisano le autorità, deve ancora arrivare. L’uragano è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi tornado. Circa 250 mila persone, riportano i media statunitensi, risultano già senza corrente. Secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) nordamericano L’uragano più forte della storia è sceso a categoria 2. Alle 3 di notte (ora degli Usa) la velocità del vento si era ridotta a 165 chilometri orari. Il centro si trova a 120 chilometri a sud ovest di Orlando. L’emergenza Milton L’emergenza sulle inondazioni è stata diramata per l’area di Tampa Bay. Interessa le città di Tampa, st Petersburg e Clearwater. St. petersburg da mercoledì 9 ottobre ha ricevuto 422 millimetri di pioggia. Sisa Key, città di 5. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024), «la tempesta del secolo», haa Siesta Key nella Tampa Bay, nellasudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Ma il peggio, avvisano le autorità, deve ancora arrivare.è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi. Circa 250 mila persone, riportano i media statunitensi, risultano già senza corrente. Secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) nordamericanopiù forte della storia è sceso a categoria 2. Alle 3 di notte (ora degli Usa) la velocità del vento si era ridotta a 165 chilometri orari. Il centro si trova a 120 chilometri a sud ovest di Orlando. L’emergenzaL’emergenza sulle inondazioni è stata diramata per l’area di Tampa Bay. Interessa le città di Tampa, st Petersburg e Clearwater. St. petersburg da mercoledì 9 ottobre ha ricevuto 422 millimetri di pioggia. Sisa Key, città di 5.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La drammatica testimonianza diretta di Giacomo - l’italiano dentro l’uragano Milton : “Non abbiamo corrente elettrica - l’acqua sta entrando in casa” [VIDEO] - Giacomo, originario di Saronno in provincia di Milano, studia al college e gioca anche in una squadra di calcio locale. Il suo sogno è sfondare nel calcio, con la speranza di approdare nella MLS, il maggior campionato di calcio degli Stati Uniti. @giacomosanvitale L’uragano è arrivato, pregate per noi! #perte #statiuniti #uragano #milton #uraganomilton #florida #vivereallestero ? snowfall ... (Dayitalianews.com)

Dalle tempeste di sabbia all’uragano Milton - i disastri che fanno degli americani un popolo nomade - Uragani, terremoti, carestie: la natura non è sempre stata generosa negli Stati Uniti, forgiando intimamente un popolo di per sè nomade. The post Dalle tempeste di sabbia all’uragano Milton, i disastri che fanno degli americani un popolo nomade appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Che effetto ha l’uragano Milton sulle elezioni americane e cosa può cambiare per Trump e Harris - L'uragano Milton si è abbattuto sulla Florida, causando morti e devastazione. Mentre il governo Biden-Harris è alle prese con la gestione dei danni e Trump prova a cavalcare l'emergenza a suo vantaggio, ci si chiede quali saranno gli effetti sulle elezioni americane.Continua a leggere . (Fanpage.it)