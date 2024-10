Lorenzo e Javier allontanano Shaila Gatta al GF: “Non riesce a essere chiara, basta prosciugarci” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Javier Martinez prendono le distanze da Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello che aveva conquistato entrambi. Dopo gli ultimi colpi di testa dell’ex velina, i coinquilini hanno deciso di fare un passo indietro. Fanpage.it - Lorenzo e Javier allontanano Shaila Gatta al GF: “Non riesce a essere chiara, basta prosciugarci” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Spolverato eMartinez prendono le distanze da, concorrente del Grande Fratello che aveva conquistato entrambi. Dopo gli ultimi colpi di testa dell’ex velina, i coinquilini hanno deciso di fare un passo indietro.

