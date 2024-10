LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: Powless al comando in solitaria, inseguitori a 20?. 20 km al traguardo (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Strong è il favorito e le altre squadre non voglio dare una mano alla Israel, sarebbe contro il loro interesse. 16.03 Sembra tornata la situazione di prima: girano solo gli uomini della Israel davanti senza cambi, Powless quindi torna sopra i 20 secondi di vantaggio. 16.02 Nel gruppo c’è Corbin Strong che era il Grande favorito insieme a Groves: lui è riuscito a reggere sul Passo della Colma. 16.01 Andatura che non si placa in gruppo, adesso il ritardo nei confronti di Powless è di una quindicina di secondi. 16.00 Mancano 20 km al traguardo per Neilson Powless, ma da dietro sono sempre più vicini. 15.59 Grinta per Powless che pedala ancora con una certa verve in discesa. 15.58 Siamo adesso in discesa, con Bernard e Zimmermann ripresi dal plotone. 15. Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: Powless al comando in solitaria, inseguitori a 20?. 20 km al traguardo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Strong è il favorito e le altre squadre non voglio dare una mano alla Israel, sarebbe contro il loro interesse. 16.03 Sembra tornata la situazione di prima: girano solo gli uomini della Israel davanti senza cambi,quindi torna sopra i 20 secondi di vantaggio. 16.02 Nel gruppo c’è Corbin Strong che era ilde favorito insieme a Groves: lui è riuscito a reggere sul Passo della Colma. 16.01 Andatura che non si placa in gruppo, adesso il ritardo nei confronti diè di una quindicina di secondi. 16.00 Mancano 20 km alper Neilson, ma da dietro sono sempre più vicini. 15.59 Grinta perche pedala ancora con una certa verve in discesa. 15.58 Siamo adesso in discesa, con Bernard e Zimmermann ripresi dal plotone. 15.

