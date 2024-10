LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 38-27, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: pioggia di triple, +11 per i francesi dopo 10? (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-31 2/2 anche per ‘Momo’ Diouf, con la Segafreo che torna a -9. 40-29 2/2 per Alessandro Pajola in lunetta: la Virtus Bologna rosicchia due punti. 40-27 Assist di De Colo per Lauvergne: l’ASVEL continua a rimanere sopra le dieci lunghezze di vantaggio. Inizia la seconda frazione all’Astroballe! Si chiude il primo quarto: dopo 10? l’ASVEL Villeurbanne è avanti 38-27 sulla Virtus Bologna! 38-27 Nando De Colo replica immediatamente. 35-27 RISPONDE SUBITO ALESSANDRO PAJOLA CON LA STESSA MONETA. 35-24 Ndyaye da tre. 32-24 Semi-gancio dopo una finta di ‘Momo’ Diouf: che giocata per il giovane azzurro! 32-22 CORDINIER! IL RUGGITO DEL FUORICLASSE, GIA’ 10 PUNTI PER LUI. 32-19 David Lighty segna i primi punti della sua partita dall’arco. 29-19 Canestro ‘mancino’ di Momo Diouf: i bolognesi battono un colpo. Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 38-27, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: pioggia di triple, +11 per i francesi dopo 10? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-31 2/2 anche per ‘Momo’ Diouf, con la Segafreo che torna a -9. 40-29 2/2 per Alessandro Pajola in lunetta: larosicchia due punti. 40-27 Assist di De Colo per Lauvergne: l’continua a rimanere sopra le dieci lunghezze di vantaggio. Inizia la seconda frazione all’Astroballe! Si chiude il primo quarto:10? l’è avanti 38-27 sulla! 38-27 Nando De Colo replica immediatamente. 35-27 RISPONDE SUBITO ALESSANDRO PAJOLA CON LA STESSA MONETA. 35-24 Ndyaye da tre. 32-24 Semi-ganciouna finta di ‘Momo’ Diouf: che giocata per il giovane azzurro! 32-22 CORDINIER! IL RUGGITO DEL FUORICLASSE, GIA’ 10 PUNTI PER LUI. 32-19 David Lighty segna i primi punti della sua partita dall’arco. 29-19 Canestro ‘mancino’ di Momo Diouf: i bolognesi battono un colpo.

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : gli emiliani cercano i primi punti

Le V-nere cercano il primo successo stagionale in Eurolega dopo aver steccato al debutto la settimana scorsa contro l'Efes Istanbul (67-76) nonostante 16 punti di Isaia Cordinier e 12 di Tornike Shengelia, con Will Clyburn tenuto all'asciutto nel confronto con la sua ex squadra.