LIVE America's Cup femminile 2024 in DIRETTA: cominciano le ultime regate del gruppo A per Luna Rossa! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Ottima partenza per New Zealand, che si prende la prima posizione provvisoria davanti a Gran Bretagna, Italia, USA, Svizzera e Francia. 12:35 Cambio di programma a Barcellona! È appena cominciata la prima regata di oggi per il gruppo A. 11:52 E' tutto qui per ora. Appuntamento alle 14.00 con la DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata di regate di flotta del girone A della Coppa America femminile. 11:50 Arriva la comunicazione ufficiale del comitato di regata. A causa dell'assenza del vento le regate di flotta del gruppo A sono rinviate alle 14.00 di quest'oggi. 11:43 Continua l'attesa. Il vento è praticamente assente e le imbarcazioni sono ferme all'interno del campo di regata. 11:38 I team del gruppo B gareggiano su imbarcazioni gentilmente prestate dalle squadre ufficiali.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : poco vento - regate rinviate. Il nuovo orario - 14:19 La barca usata dalle canadesi è concessa da Athena Patway. 11:07 Luna Rossa che schiera al timone Giulia Conti e Margherita Porro, mentre agiscono da trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava. Svetta Luna Rossa con 33 punti, con le azzurre che devono attendere giovedì per staccare il pass per le semifinali. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : poco vento - attesa per le ultime regate di Luna Rossa - L’ultima giornata del qualification round del gruppo A di Americas’ Cup femminile inizierà alle 14. Le britanniche sono in piena corsa per la qualificazione in semifinale ed hanno ottenuto il giusto rinvio delle ultime 4 regate di flotta. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. (Oasport.it)