Iodonna.it - Le maglie della salute nate per mostrarsi, che salvano il look invernale. Semplici, neutre, calde e sottili

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Se c’è un capo che mette tutte d’accordo, stelle e non, è il classico sottogiacca. Semplice, in un colore neutro, in maglia sottile ultralight di cashmere o seta (o mix dei due, come le celebritte Intimissimi), in jersey o lana, presenta diverse forme e silhouette ma risponde, per tutte, a tre esigenze fondamentali: è pratico, tiene caldo e può essere indossato anche da solo.