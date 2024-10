Sport.quotidiano.net - L’Ascoli si prepara per la Ternana. La sfida contro il miglior attacco

(Di giovedì 10 ottobre 2024)proverà a rialzarsi dalle tre sconfitte casalinghe domenica a Terni nel match programmato con avvio alle 20.45. L’ultimo flash del Liberati rimasto nella memoria del popolo bianconero è quel gol in extremis di Botteghin (0-1) che aveva fatto credere un po’ tutti nella possibilità di raggiungere la salvezza. In quella circostanza la formazione di Carrera si mostrò capace di uscire dalla trasferta umbra con tre punti fondamentali. Nelle settimane successive poi le cose però andarono male e sia il Picchio che lafurono costrette a dover fare i conti con una dolorosa retrocessione. Entrambe stavolta si ritroveranno di fronte unal’altra nel prossimo appuntamento in programma. Gli umbri con l’obiettivo di tornare a mettere in cassaforte quei punti necessari per vincere il campionato.sfiderà la difesa meno perforata del torneo.