La Juventus perde per infortunio Koopmeiners: i tempi di recupero (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'altra tegola si abbatte sulla Juventus. I bianconeri, che nelle scorse settimane hanno perso Gleison Bremer, per il quale la stagione è verosimilmente già finita dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata nel corso del match di Champions contro il Lipsia Europa.today.it - La Juventus perde per infortunio Koopmeiners: i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'altra tegola si abbatte sulla. I bianconeri, che nelle scorse settimane hanno perso Gleison Bremer, per il quale la stagione è verosimilmente già finita dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata nel corso del match di Champions contro il Lipsia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus perde la sua grande striscia di imbattibilità - El problema de la ‘Juve’ es que justo un minuto después de encajar el fatídico gol, tuvo que lidiar con la expulsión de Conceicao, que recibió su segunda amarilla por simular un penalti que claramente no fue. A Vlahovic seguro se le pasó por la cabeza varias veces una ocasión clarísima que erró antes del penalti que encajó su equipo. (Justcalcio.com)

La Juventus Next Gen perde ancora - adesso è penultima e Montero si sfoga : “Mi vergogno” - La Juventus Next Gen perde ancora, adesso è penultima e Paolo Montero si sfoga: le parole dell'allenatore, ex gloria bianconera, sono durissime.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La Juventus perde Bremer : da Sergio Ramos a Kjaer - tutti i difensori svincolati - Il sorriso della Juventus dopo la vittoria di Lipsia in Champions League non è, e non può essere, a trentadue denti: l`infortunio che Gleison... (Calciomercato.com)