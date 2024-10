Liberoquotidiano.it - La "cometa del secolo" sta passando sopra di noi: quando l'allineamento sarà perfetto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un po' come se fosse Natale. Col naso all'insù, guardando il cielo (e sperando che le piogge delle ultime ore ci concedano un minimo di tregua altrimenti si complica ogni cosa). È la notte della stella, ma anche quelle successive (sia di notti e che di comete) non scherzeranno: lo spazio di ottobre, là, oltre l'atmosfera, al limite del perielio (che poi è la distanza minima dal Sole), propriole nostre teste. Sono due, sono speciali, hanno entrambe nomi da codice a barre ma questo è un altro discorso: sono le “scie luminose” dell'autunno e, con un minimo di accortezza, potremmo vederle persino a occhio nudo. Una (anzi, due) striscia di luce all'imbrunire,tutto attorno si fa buio, come un segnale dall'alto, come un anello di congiunzione con l'universo.