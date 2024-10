Jasmine Paolini può diventare numero 3 del mondo: gli scenari nel ranking WTA a Wuhan. E nella Race… (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmine Paolini ha sconfitto Erika Andreeva e si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, dove ora affronterà la padrona di casa Zheng. La tennista italiana si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento cinese, dove ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di enorme prestigio in chiusura di una stagione caratterizzata dalle finali disputate a Wimbledon e Roland Garros, oltre che dalla medaglia d’oro conquistata in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Jasmine Paolini occupa il sesto posto virtuale nel ranking WTA virtuale con 5.323 punti, ma se si dovesse qualificare alle semifinali volerebbe a quota 5.498 e opererebbe così il sorpasso ai danni della kazaka Elena Rybakina (5.481), tornando così a essere la numero 5 del mondo. Oasport.it - Jasmine Paolini può diventare numero 3 del mondo: gli scenari nel ranking WTA a Wuhan. E nella Race… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha sconfitto Erika Andreeva e si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di, dove ora affronterà la padrona di casa Zheng. La tennista italiana si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento cinese, dove ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di enorme prestigio in chiusura di una stagione caratterizzata dalle finali disputate a Wimbledon e Roland Garros, oltre che dalla medaglia d’oro conquistata in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024.occupa il sesto posto virtuale nelWTA virtuale con 5.323 punti, ma se si dovesse qualificare alle semifinali volerebbe a quota 5.498 e opererebbe così il sorpasso ai danni della kazaka Elena Rybakina (5.481), tornando così a essere la5 del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA 1000 di Wuhan - Paolini è splendida con Andreeva : l’Azzurra conquista i quarti di finale - Affronterà domani Qinwen Zheng, semifinalista a Pechino. Wuhan, 10 ottobre 2024 – Dopo Jannik Sinner nel torneo ATP di Shanghai (leggi qui), anche Jasmine Paolini, nella competizione WTA, conquista una splendida vittoria e prosegue il cammino nel 1000 di Wuhan. Foto jasmine_paolini Instagram ilfaroonline. (Ilfaroonline.it)

Wta Wuhan - Jasmine Paolini accede ai quarti di finale - La toscana si è guadagnata un posto ai quarti di finale al Dongfeng Voyah – Wuhan Open, Wta 1000 sul duro in scena appunto a Wuhan, in Cina. Jasmine Paolini fa un altro passo verso la qualificazione alle Wta Finals. L’azzurra tornerà in campo oggi negli ottavi di finale del doppio femminile con Sara Errani contro la coppia formata da Ekaterina Alexandrova e Katerina Siniakova. (Lapresse.it)

Wta Wuhan - Paolini accede ai quarti : battuta Andreeva in due set - La tennista azzurra batte la russa in appena 72 minuti e si avvicina sempre più alla qualificazione per le WTA Finals L'articolo Wta Wuhan, Paolini accede ai quarti: battuta Andreeva in due set proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)