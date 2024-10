Incanti con i Vini dai Laghi: a Varese un viaggio fra degustazioni per amanti del nettare degli dei (Di giovedì 10 ottobre 2024) Varese – Ventiquattro cantine provenienti da diverse regioni d’Italia saranno protagoniste a “Vini dai Laghi”, evento che si apre questa sera a Villa Recalcati a Varese, con una degustazione che abbina Vini a prodotti del territorio. Venerdì sera un incontro su vino e salute e un’altra degustazione, prima di entrare nel clou dell’evento che sarà sabato e domenica. Per due giorni gli spazi della Provincia di Varese ospiteranno l’iniziativa che vuole promuovere la produzione vitiVinicola del Varesotto. Una realtà in crescita negli ultimi anni, con 9 cantine che fanno parte dell’Associazione viticoltori varesini. L’obiettivo è anche quello di confrontarsi con realtà più rodate di altre aree di produzione, con la caratteristica comune di provenire da zone di lago. Ilgiorno.it - Incanti con i Vini dai Laghi: a Varese un viaggio fra degustazioni per amanti del nettare degli dei Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)– Ventiquattro cantine provenienti da diverse regioni d’Italia saranno protagoniste a “dai”, evento che si apre questa sera a Villa Recalcati a, con una degustazione che abbinaa prodotti del territorio. Venerdì sera un incontro su vino e salute e un’altra degustazione, prima di entrare nel clou dell’evento che sarà sabato e domenica. Per due giorni gli spazi della Provincia diospiteranno l’iniziativa che vuole promuovere la produzione viticola del Varesotto. Una realtà in crescita negli ultimi anni, con 9 cantine che fanno parte dell’Associazione viticoltori varesini. L’obiettivo è anche quello di confrontarsi con realtà più rodate di altre aree di produzione, con la caratteristica comune di provenire da zone di lago.

