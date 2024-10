Velvetmag.it - Il trucchetto domestico che nessuno conosce: non solo per il mal di pancia, usa così l’alloro e ti cambierà la vita

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è un prodotto tanto antico quanto utile, da sempre utilizzato per sedare i disturbi allama valido alleato anche in casa. Non tutti conoscono effettivamente quelle che sono le proprietà di questa pianta e, in particolare, delle sue splendide foglie. Eppure si tratta di un prodotto veramente sensazionale che essendo perfettamente naturale habenefici, sia per l’organismo che per l’ambiente. Una foglia di alloro è ricca di acqua, proteine, lipidi, carboidrati, fibre, magnesio, fosforo, zinco, calcio,mine, è un vero toccasana per la salute. È una fonte di oli essenziali ed è un calmante naturale, oltre ad avere effetti benefici sulla salute, antiossidanti e quindi in grado di combattere i segni degenerativi del tempo. Alloro, come usarlo anche in casafa bene quindi alla mente e al corpo, alle ossa e ai denti, al metabolismo.