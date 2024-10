Bergamonews.it - Il maltempo incide sulla campagna bergamasca: “Annata da dimenticare”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le abbondanti piogge che si sono riversatein questi giorni e nelle ultime settimane hanno avuto effetti negativi sul mondo agricolo e su quello agrimeccanico, costituito dalle aziende che effettuano a favore di terzi le operazioni colturali attraverso mezzi meccanici. Tracciando una panoramica della situazione, il presidente di Confai Bergamo e Lombardia, Leonardo Bolis, spiega: “Siamo a metà ottobre e in questo periodo dell’anno gli agricoltori raccolgono mais da trinciare – destinato ai bovini da carne, ai ruminanti in genere e soprattutto alle vacche da latte – e il mais da granella, che viene adoperato per la produzione di farine per l’alimentazione umana oppure destinato ai mangimi per gli animali, specialmente i suini.