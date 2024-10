Il maltempo colpisce anche sul lago: pianta crolla sulla passeggiata degli innamorati (Di giovedì 10 ottobre 2024) La fortissima pioggia e il vento di questi giorni hanno colpito duro anche sul lago. Ecco la foto del grosso albero abbattuto dal maltempo nell'area di Villa Monastero. Come già illustrato ieri, l'antica dimora sul ramo lecchese lago di Como, meta di centinaia di migliaia di turisti, è stata così Leccotoday.it - Il maltempo colpisce anche sul lago: pianta crolla sulla passeggiata degli innamorati Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La fortissima pioggia e il vento di questi giorni hanno colpito durosul. Ecco la foto del grosso albero abbattuto dalnell'area di Villa Monastero. Come già illustrato ieri, l'antica dimora sul ramo lecchesedi Como, meta di centinaia di migliaia di turisti, è stata così

