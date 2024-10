Lanazione.it - Il giorno di San Cerbone. Tra folclore e sacralità

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna la tradizionale Festa di San, patrono di Massa Marittima, in programma per la giornata di oggi a partire dalle 15. Una festa molto attesa a Massa Marittima. Ad aprire le celebrazioni sarà la sfilata del corteo storico in costume medievale che partirà da piazza Cavour per raggiungere piazza Garibaldi, dove alle 15.30 si disputerà il Trofeo di San, la gara di tiro con la balestra, uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati. Alle 16.30 la festa proseguirà con l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici, mentre alle 17, nella Cattedrale di Sani terzieri massetani rinnoveranno l’antica tradizione del dono del censo al Vescovo, e del cero alla tomba di San, una suggestiva cerimonia ricca di simboli. La giornata si concluderà con le premiazioni.