Quotidiano.net - Il “Benito“ di Guerri: "L’Italia era mussoliniana. E adoriamo ancora i capi"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannello "del ventennio erae non fascista, forse neppure il Duce lo era". Su Mussolini è appena uscito. Storia di un italiano (Rizzoli), un "saggio scritto in modo semplice che lo possanore anche gli studenti medi" a opera di uno storico che su quel periodo è molto autorevole, Giordano Bruno. Come possiamo dire che gli italiani non erano fascisti? "Diceva Gentile: essere fascisti significa avere il culto dello Stato e non mi pare ci fosse; implica essere un popoloero e non lo siamo mai stati; e l’orgoglio di un impero tipo quello romano ci piace anche meno". Però Mussolini ha fatto il bello e cattivo tempo per molti anni. Come mai? "Gli italiani erano decisamente mussoliniani perché adoravano il capo, l’uomo al quale accolli i tuoi problemi e lui si arrangia a risolverli.