Harry Kane dovrebbe pensare al ritiro dall’Inghilterra sarebbe un bene per la nazionale Guardian

Il lento declino di Harry Kane. Nei prossimi impegni dell'Inghilterra, l'attaccante non dovrebbe avere un ruolo di spicco, dati gli acciacchi fisici delle ultime settimane. E forse, per la sua nazionale, è arrivato il momento di iniziare a pensare al suo successore. Kane dovrebbe iniziare a pensare al ritiro dall'Inghilterra Il Guardian scrive: Mentre l'Inghilterra si prepara per il doppio impegno contro Grecia e Finlandia, è difficile provare delusione per la notizia che Harry Kane giocherà probabilmente meno. Dopotutto, sono passati 13 anni, con 650 partite professionistiche e match estenuanti. Il suo attuale infortunio è il dodicesimo dall'inizio del 2019. Kane rimane il giocatore moderno di maggior successo dell'Inghilterra. Sembra ci sia un legame indissolubile tra lui e la sua nazionale, per questo potremmo definirlo il padre dell'Inghilterra moderna.

