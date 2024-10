Giornata Mondiale Salute Mentale 2024 in Ue 112 mln di minori con disturbi boom dopo lockdown e Green Pass suicidio 2 causa di morte tra 15 e 19 anni

Giornata Mondiale Salute Mentale 2024, in Ue 11,2 mln di minori con disturbi (boom dopo lockdown e Green Pass), suicidio 2° causa di morte tra 15 e 19 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 10 ottobre 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale e i numeri sono piuttosto preoccupanti, si stima infatti che in Europa ci siano 11,2 milioni di bambini e di giovani con problemi psicologici o psichici entro i 19 anni. Inoltre il suicidio sarebbe la seconda causa di morte (dop Ilgiornaleditalia.it - Giornata Mondiale Salute Mentale 2024, in Ue 11,2 mln di minori con disturbi (boom dopo lockdown e Green Pass), suicidio 2° causa di morte tra 15 e 19 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 10 ottobresi celebra ladellae i numeri sono piuttosto preoccupanti, si stima infatti che in Europa ci siano 11,2 milioni di bambini e di giovani con problemi psicologici o psichici entro i 19. Inoltre ilsarebbe la secondadi(dop

