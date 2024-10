Gambizzato sul viale Europa, sconti in appello per tre imputati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due anni e otto mesi per Salvatore Maiorana e Giuseppe Fisichella, e tre anni e 10 mesi a Natale Lo Duca. Quasi dimezzate in appello le condanne per il ferimento sul viale Europa di Marcello Nunnari il 22 luglio dello scorso anno.Gli imputati, difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro Messinatoday.it - Gambizzato sul viale Europa, sconti in appello per tre imputati Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due anni e otto mesi per Salvatore Maiorana e Giuseppe Fisichella, e tre anni e 10 mesi a Natale Lo Duca. Quasi dimezzate inle condanne per il ferimento suldi Marcello Nunnari il 22 luglio dello scorso anno.Gli, difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro

