Gambettola vince in rimonta Pari Sampierana | -3 dalla vetta

Sanpaimola 1 Gambettola 3 SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini (35' pt Guidi), Venturelli, El Bouhali (23' st Strazzari), Fusari, Landini, Curella, Montuschi, Arrobi (10' pt Fisconi, 33' st Bonavita), El Ghazali, Bugani (31' st Matta). A disposizione: Palermo, Suzzi, Turrini, Minardi. All.: Paterna. Gambettola: Golinucci, Difino, Rossi, Crociati, Gadda (8' st Franchini), Vagnarelli, Aloisi (32' pt Mancini), Mengucci, Simoncelli (20' st Zattini), Bernacci (1' st Peluso), Zabre (26' st Ricciardo). A disposizione: Smeraldi, Cicognani, Signore, Zavatta. All.: Bernacci. Arbitro: Manassero di Piacenza. Reti: 35' pt El Ghazali (S), 48' pt Simoncelli (G), 10' st Vagnarelli (G), 48' st Mancini (G).

