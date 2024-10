Unlimitednews.it - Festa del Cinema, Acea presenta una rassegna sull’acqua

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un rapporto viscerale lega l’acqua all’immaginario dele Roma, Regina Aquarum e capitale della tradizione acquedottistica, è il luogo ideale per celebrare questo legame. Per questo, in collaborazione con il Centro Sperimentale ditografia di Roma e la Fondazioneper Roma, hato alla Casa delil contest “I mille volti dell’acqua”, e la retrospettiva “Gocce di” due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione delladeldi Roma, al via dal 16 ottobre, per raccontare l’elemento acqua attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi. xi2/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo