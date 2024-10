Napolipiu.com - Empoli-Napoli: nessuna restrizione per i tifosi azzurri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Notizie calcio. Idelpotranno finalmente tornare in trasferta. Dopo il divieto per la gara contro la Juventus, arriva l’ok per la sfida di campionato contro l’. Importanti aggiornamenti sulla possibilità di trasferta per idel. Dopo i fatti di Cagliari e il conseguente divieto last-minute per la trasferta di Torino contro la Juventus, i residenti apotranno finalmente tornare a viaggiare al seguito della squadra. Buone notizie quindi per tutti i supporters partenopei che desiderano sostenere la squadra anche lontano dal Maradona. Trasferte: la decisione del Viminale L’ONMS (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) non ha inseritotra le gare a rischio e quindi, come già emerso nei giorni scorsi e ora confermato, iresidenti aavranno regolare accesso alla trasferta in Toscana.