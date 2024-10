È stato ritrovato il 15enne scomparso a San Vito al Tagliamento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è conclusa con un lieto fine la storia di Wenceslas Lubinga Ngahele, 15enne residente a San Vito al Tagliamento che aveva fatto perdere le proprie tracce. Si era allontanato a casa poco dopo le 13 di martedì 8 ottobre e di lui non si sapeva niente. I genitori hanno fatto denuncia per la Pordenonetoday.it - È stato ritrovato il 15enne scomparso a San Vito al Tagliamento Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è conclusa con un lieto fine la storia di Wenceslas Lubinga Ngahele,residente a Sanalche aveva fatto perdere le proprie tracce. Si era allontanato a casa poco dopo le 13 di martedì 8 ottobre e di lui non si sapeva niente. I genitori hanno fatto denuncia per la

