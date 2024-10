Consulta, Schlein: “Nessuno vuole rallentare ma maggioranza dialoghi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La segretaria Pd Elly Schlein, intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7, è tornata sul tema dell’elezione del giudice della Corte Costituzionale. “Quanta ipocrisia da parte di questa destra. Sulla Corte costituzionale si deve cercare il dialogo tra maggioranza e opposizione”, ha detto Schlein. “Qui non c’è stato nemmeno il tentativo di aprire il dialogo, loro hanno una concezione proprietaria delle istituzioni. Dicono ‘abbiamo vinto noi le elezioni e piazziamo noi chi vogliamo’. Noi vogliamo dialogare, Nessuno vuole rallentare niente, sono loro che fanno l’Aventino quando non accettano il dialogo. Noi ci siamo anche adesso, dialogheremo con le altre opposizioni e vorremmo dialogare anche con la maggioranza”. Lapresse.it - Consulta, Schlein: “Nessuno vuole rallentare ma maggioranza dialoghi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La segretaria Pd Elly, intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7, è tornata sul tema dell’elezione del giudice della Corte Costituzionale. “Quanta ipocrisia da parte di questa destra. Sulla Corte costituzionale si deve cercare il dialogo trae opposizione”, ha detto. “Qui non c’è stato nemmeno il tentativo di aprire il dialogo, loro hanno una concezione proprietaria delle istituzioni. Dicono ‘abbiamo vinto noi le elezioni e piazziamo noi chi vogliamo’. Noi vogliamo dialogare,niente, sono loro che fanno l’Aventino quando non accettano il dialogo. Noi ci siamo anche adesso, dialogheremo con le altre opposizioni e vorremmo dialogare anche con la”.

