Collisione tra due pescherecci al largo di Molfetta: uno affonda, tratti in salvo due marittimi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scontro tra due pescherecci nella notte al largo di Molfetta. E' accaduto intorno all'una e trenta, a circa due miglia a nord-est dal porto della cittadina. Per cause in corso di accertamento le due imbarcazioni della locale marineria - Europa e Santa Maria e figli II - sono entrate in Collisione Baritoday.it - Collisione tra due pescherecci al largo di Molfetta: uno affonda, tratti in salvo due marittimi Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scontro tra duenella notte aldi. E' accaduto intorno all'una e trenta, a circa due miglia a nord-est dal porto della cittadina. Per cause in corso di accertamento le due imbarcazioni della locale marineria - Europa e Santa Maria e figli II - sono entrate in

