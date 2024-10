Chi è Pisilli, il pupillo di De Rossi che ha segnato il primo gol in A e fatto l'esordio in Nazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ne aveva parlato Daniele De Rossi nella sua prima conferenza stampa al momento del suo arrivo sulla panchina della Roma, come successore di Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ne aveva parlato Daniele Denella sua prima conferenza stampa al momento del suo arrivo sulla panchina della Roma, come successore di

La parabola di Niccolò Pisilli : il “bambino” di Mourinho e De Rossi che oggi è già maturo per la Nazionale di Spalletti - Contro il Venezia il suo ingresso in campo stravolge la partita. È una partita rischiosa. Due allenatori diversissimi che convergono sulla sua centralità nell’impianto di questa nuova Roma. Eppure la sua esperienza si era arenata lì. Eppure su una cosa l’allenatore era stato chiaro: bisognava promuovere Pisilli. (Ilfattoquotidiano.it)

