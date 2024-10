Bravi La musica suscita affinità elettive (Di giovedì 10 ottobre 2024) Neurogamia. Secondo gli studi di Oliver Sacks è il fenomeno che si verifica ogniqualvolta il nostro sistema nervoso "si sposa" a quello di chi ci sta accanto attraverso il medium della musica. Ed è a questa comunione che tende pure Michele Bravi domani sul palco dello Storchi con le canzoni del suo ultimo album ’Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi’, ispirato proprio al saggio ’Musicofilia - Racconti sulla musica e il cervello’ del celebrato neurologo inglese. Ilrestodelcarlino.it - Bravi La musica suscita affinità elettive Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Neurogamia. Secondo gli studi di Oliver Sacks è il fenomeno che si verifica ogniqualvolta il nostro sistema nervoso "si sposa" a quello di chi ci sta accanto attraverso il medium della. Ed è a questa comunione che tende pure Micheledomani sul palco dello Storchi con le canzoni del suo ultimo album ’Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi’, ispirato proprio al saggio ’Musicofilia - Racconti sullae il cervello’ del celebrato neurologo inglese.

