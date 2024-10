Bologna, cosa succede adesso ai locali controllati dallo ‘sceicco’ Omar (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Omar Mohamed, da ieri in carcere nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al Gip Domenico Truppa. Difeso dall'avvocato Matteo Murgo, Mohamed, 39 anni originario di Crotone, è accusato a vario titolo di diversi reati in un'indagine sul riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata in città gestendo alcuni locali di ristorazione. Il suo avvocato ha però specificato: “Omar Mohamed ha comunque manifestato la sua disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Bologna per preservare i livelli occupazionali delle attività commerciali sottoposte a sequestro”. L'accusa principale riguardo i suoi reati è, in sostanza, quella di aver riciclato in attività commerciali i proventi della criminalità organizzata. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cosa succede adesso ai locali controllati dallo ‘sceicco’ Omar Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –Mohamed, da ieri in carcere nell'ambito di un'inchiesta della Dda di, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al Gip Domenico Truppa. Difeso dall'avvocato Matteo Murgo, Mohamed, 39 anni originario di Crotone, è accusato a vario titolo di diversi reati in un'indagine sul riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata in città gestendo alcunidi ristorazione. Il suo avvocato ha però specificato: “Mohamed ha comunque manifestato la sua disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale diper preservare i livelli occupazionali delle attività commerciali sottoposte a sequestro”. L'accusa principale riguardo i suoi reati è, in sostanza, quella di aver riciclato in attività commerciali i proventi della criminalità organizzata.

