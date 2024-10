Biden e Netanyahu discutono della strategia contro l’Iran (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colloquio tra i leader su raid mirati contro siti militari iraniani, esclusi obiettivi nucleari per evitare crisi energetiche Durante un colloquio telefonico, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno discusso della possibile risposta militare di Israele all’Iran. L’attenzione è rivolta a un piano di attacchi mirati contro obiettivi militari iraniani, sostenuto dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Il piano esclude deliberatamente attacchi a siti nucleari o oleodotti per evitare un’impennata dei prezzi del petrolio e scongiurare una crisi energetica. Sebbene gli Stati Uniti non prenderanno parte direttamente alle operazioni, Washington coordinerà le difese per prevenire e rispondere a eventuali ritorsioni da parte di Teheran. Questo approccio mira a limitare il rischio di un’escalation più ampia nella regione. Romadailynews.it - Biden e Netanyahu discutono della strategia contro l’Iran Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colloquio tra i leader su raid miratisiti militari iraniani, esclusi obiettivi nucleari per evitare crisi energetiche Durante un colloquio telefonico, il primo ministro israeliano Benjamine il presidente degli Stati Uniti Joehanno discussopossibile risposta militare di Israele al. L’attenzione è rivolta a un piano di attacchi miratiobiettivi militari iraniani, sostenuto dal ministroDifesa israeliano Yoav Gallant. Il piano esclude deliberatamente attacchi a siti nucleari o oleodotti per evitare un’impennata dei prezzi del petrolio e scongiurare una crisi energetica. Sebbene gli Stati Uniti non prenderanno parte direttamente alle operazioni, Washington coordinerà le difese per prevenire e rispondere a eventuali ritorsioni da parte di Teheran. Questo approccio mira a limitare il rischio di un’escalation più ampia nella regione.

