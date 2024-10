Alcaraz-Machac oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlos Alcaraz se la vedrà contro Tomas Machac nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Molti appassionati attendono l’ennesimo rematch tra il fenomeno spagnolo e Jannik Sinner in semifinale, ma c’è ancora un ostacolo da superare per entrambi. Sulla carta più duro quello dell’azzurro, che dovrà affrontare nacora una volta Daniil Medvedev, ma anche lo spagnolo non può sottovalutare il talentuoso ceco che sta vivendo la sua migliore stagione della carriera. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlosse la vedrà contro Tomasnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Molti appassionati attendono l’ennesimo rematch tra il fenomeno spagnolo e Jannik Sinner in semifinale, ma c’è ancora un ostacolo da superare per entrambi. Sulla carta più duro quello dell’azzurro, che dovrà affrontare nacora una volta Daniil Medvedev, ma anche lo spagnolo non può sottovalutare il talentuoso ceco che sta vivendo la sua migliore stagione della carriera.

