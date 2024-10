WWE: Ritorno a sorpresa per Nikkita Lyons a NXT (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante un segmento backstage in cui l’abbiamo vista interagire con la GM di NXT, Nikkita Lyons ha fatto il suo Ritorno. Dopo un biennio decisamente travagliato dagli infortuni nonostante stesse ottenendo un buon riscontro nella programmazione, Nikkita fa finalmente Ritorno nel brand WWE. Ha quindi inizio il suo nuovo percorso nella compagnia, che ci auguriamo sia il più lungo e sano possibile. Zonawrestling.net - WWE: Ritorno a sorpresa per Nikkita Lyons a NXT Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante un segmento backstage in cui l’abbiamo vista interagire con la GM di NXT,ha fatto il suo. Dopo un biennio decisamente travagliato dagli infortuni nonostante stesse ottenendo un buon riscontro nella programmazione,fa finalmentenel brand WWE. Ha quindi inizio il suo nuovo percorso nella compagnia, che ci auguriamo sia il più lungo e sano possibile.

WWE : Nikkita Lyons torna in azione in un Live Event NXT dopo mesi di stop - Nikkita ha fatto coppia con Dante Chen contro Jasper Troy e Izzi Dame, portando a casa una vittoria, con i fan che le hanno dato via social il bentornato. Nikkita Lyons torna dall’infortunio Dopo quasi 9 mesi di stop a causa di un infortunio al ginocchio, Nikkita Lyons è tornata in azione e ... (Zonawrestling.net)