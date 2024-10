Visibilia: Inps parte civile, Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - L'Inps è stata ammessa come parte civile nel procedimento che vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanché per l'ipotesi di truffa ai danni dell'istituto di previdenza in relazione a presunte irregolarità nell'uso della cassa integrazione in deroga Covid 19. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli che si è invece riservata - rinviando al prossimo 23 ottobre - sulla richiesta della difesa dell'esponente politica di sollevare la competenza territoriale sostenendo che sia Roma la sede idonea alla discussione. E sempre nell'udienza odierna Visibilia Editore spa ha prospettato un patteggiamento. (segue) Liberoquotidiano.it - Visibilia: Inps parte civile, Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - L'è stata ammessa comenelche vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismo Danielaper l'ipotesi di truffa ai danni dell'istituto di previdenza in relazione a presunte irregolarità nell'uso della cassa integrazione in deroga Covid 19. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli che si è invece riservata - rinviando al prossimo 23 ottobre - sulla richiesta della difesa dell'esponente politica di sollevare la competenza territoriale sostenendo che siala sede idonea alla discussione. E sempre nell'udienza odiernaEditore spa ha prospettato un patteggiamento. (segue)

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Visibilia - l'Inps chiede di costituirsi parte civile - L'Inps ha chiesto di costituirsi parte civile per gli eventuali danni nell'udienza preliminare a carico di Daniela Santanché, altri due imputati e le due società nel procedimento per truffa aggravata ai danni proprio dell'Istituto sul caso Visibilia. L'udienza si è, infatti, aperta oggi davanti... (Milanotoday.it)

Componenti per aerei non sicuri e inquinamento - Legambiente : "Valutiamo costituzione parte civile" - Legambiente valuterà la possibilità di costituirsi parte civile nell’inchiesta sulle forniture di componenti non a norma per i velivoli Boeing da parte di due società brindisine, nel caso in cui il procedimento dovesse sfociare in un processo. . . L’associazione ambientalista ha ovviamente a cuore il. (Brindisireport.it)

Formia / Arrestato piromane di via Pietra Erta - consigliera Villa : “comune si costituisca parte civile” - . La richiesta è della […] L'articolo Formia / Arrestato piromane di via Pietra Erta, consigliera Villa: “comune si costituisca parte civile” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. FORMIA – Il comune di Formia valuti la possibilità di costituirsi parte civile nell’eventuale processo a carico dell’anziano di 84 anni finito ai domiciliari perché considerato dai Carabinieri Forestali ... (Temporeale.info)