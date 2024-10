Ilgiorno.it - Verso il Duomo. Viaggi e miraggi del mitico 23

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negri Il 23. Nella cabala urbana di molti di noi era un numero magico che si giocava sulla ruota di Milano, ruota del tram. Il 23, appunto. Specie in ottobre, quando la città sembra tornare a concentrarsi, ai passeggeri di quella linea estinta capita di pensare al loro vecchio dinosauro. Non è solo una questione di numero. Dal fondale di quel tragitto quotidiano tra periferia e centro, o viceversa, riemergono in ordine casuale quelle mattine e quei pomeriggi sotto il caro, livido cielo della Milano di allora. Con noi scarrozzati come attori in transito, volti e maschere itineranti in replica, medesimo copione.