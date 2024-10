Urla di aiuto sull'A4: donna partorisce sulla Milano-Venezia con l'aiuto della Polizia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stamattina alle ore 7.30, da una colonnina SOS dell’autostrada A/4 Milano-Venezia , all’altezza di Monza, è giunta al N.U.E del Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese (MI) una richiesta di soccorso ed emergenza da parte di un cittadino che si limitava ad Urlare "Bambino Bambino" , mentre in sottofondo si sentivano Urla femminili. Veniva subito allertata la pattuglia in servizio di vigilanza Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stamattina alle ore 7.30, da una colonnina SOS dell’autostrada A/4, all’altezza di Monza, è giunta al N.U.E del Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese (MI) una richiesta di soccorso ed emergenza da parte di un cittadino che si limitava adre "Bambino Bambino" , mentre in sottofondo si sentivanofemminili. Veniva subito allertata la pattuglia in servizio di vigilanza

