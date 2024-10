Una donna matura, divorziata e ricca, s'nnamora di un bellissimo ragazzo, che ha tutta l'aria di un truffatore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La soap opera su Netflix c’era già, proveniva da paesi specializzati nel genere. Ora con Inganno, nuova serie italiana, il paese della sceneggiata contribuisce alla libreria streaming con un bel drammone patinato in sei episodi di Pappi Corsicato. Una storia ambientata nella bellissima cornice (ironia, ndr) della Costa amalfitana, sorvolata asetticamente con i droni come nelle serie Usa a tema ricchi orribili in vacanza, da White Lotus alla prossima Costiera (sempre amalfitana ma su Prime nel 2025). Iodonna.it - Una donna matura, divorziata e ricca, s'nnamora di un bellissimo ragazzo, che ha tutta l'aria di un truffatore Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La soap opera su Netflix c’era già, proveniva da paesi specializzati nel genere. Ora con Inganno, nuova serie italiana, il paese della sceneggiata contribuisce alla libreria streaming con un bel drammone patinato in sei episodi di Pappi Corsicato. Una storia ambientata nella bellissima cornice (ironia, ndr) della Costa amalfitana, sorvolata asetticamente con i droni come nelle serie Usa a tema ricchi orribili in vacanza, da White Lotus alla prossima Costiera (sempre amalfitana ma su Prime nel 2025).

