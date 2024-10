Totti esalta il Napoli: “Scudetto alla portata, Conte è un grande allenatore” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex giallorosso ha commentato i talenti emergenti della Roma e la situazione del campionato tirando in ballo anche il Napoli. Francesco Totti, leggenda della Roma, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, analizzando la situazione attuale del calcio italiano e commentando i talenti emergenti del campionato. Giovani talenti Totti ha espresso grande entusiasmo per il giovane talento della Roma, Pisilli, definendolo “un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra”. Il capitano storico giallorosso ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani, un tema cruciale per il futuro del club. Parlando di un altro giovane ex giallorosso, Bove, ora in prestito alla Fiorentina, Totti ha detto: “È un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio. Napolipiu.com - Totti esalta il Napoli: “Scudetto alla portata, Conte è un grande allenatore” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex giallorosso ha commentato i talenti emergenti della Roma e la situazione del campionato tirando in ballo anche il. Francesco, leggenda della Roma, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, analizzando la situazione attuale del calcio italiano e commentando i talenti emergenti del campionato. Giovani talentiha espressoentusiasmo per il giovane talento della Roma, Pisilli, definendolo “ungiocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra”. Il capitano storico giallorosso ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani, un tema cruciale per il futuro del club. Parlando di un altro giovane ex giallorosso, Bove, ora in prestitoFiorentina,ha detto: “È un giocatore che poteva fare beneRoma, dispiace che sia stato ceduto. Spero che un giorno possa tornareRoma, anche perché è un giovane del vivaio.

