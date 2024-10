Torture al carcere minorile, due agenti casertani lasciano i domiciliari ma restano sospesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Revocati gli arresti domiciliari per gli agenti casertani coinvolti nell'inchiesta sulle Torture all'interno del carcere minorile "Cesare Beccaria" di Milano. Lo ha deciso il gip Stefania Donadeo che ha sostituito la misura con quella meno afflittiva della sospensione dal servizio. Tra gli Casertanews.it - Torture al carcere minorile, due agenti casertani lasciano i domiciliari ma restano sospesi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Revocati gli arrestiper glicoinvolti nell'inchiesta sulleall'interno del"Cesare Beccaria" di Milano. Lo ha deciso il gip Stefania Donadeo che ha sostituito la misura con quella meno afflittiva della sospensione dal servizio. Tra gli

