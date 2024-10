The Family 2, replica puntata in streaming del 9 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna dopo che Devin e Aslan rivelano al resto della famiglia che Hulya ed Ergun hanno ingannato Devin facendole credere di non poter avere figli, Hulya perde i sensi. Viene trasportata in ospedale, tuttavia si scopre che è in perfetta salute. Devin insiste affinché Aslan partecipi a una terapia di coppia, ma senza successo, poiché Aslan sabota la sessione. Ecco il Video Mediaset relativo il ventottesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming del 9 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna dopo che Devin e Aslan rivelano al resto della famiglia che Hulya ed Ergun hanno ingannato Devin facendole credere di non poter avere figli, Hulya perde i sensi. Viene trasportata in ospedale, tuttavia si scopre che è in perfetta salute. Devin insiste affinché Aslan partecipi a una terapia di coppia, ma senza successo, poiché Aslan sabota la sessione. Ecco ilrelativo il ventottesimo episodio.

