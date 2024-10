Se n’è andata per Raimondo Todaro Amici 24 la voce sull’insegnante scatena il caos

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una cosa è certa, l’edizione numero 24 dista già facendo discutere parecchio. Iniziata senza, sostituito da Deborah Lettieri, ecco che arriva una nuova grana sul talent: esce la notizia che un’altra big se ne sarebbeper solidarietà con il maestro di ballo. Intanto dentro la scuola la tensione è alta e gli allenamenti vanno avanti. Sotto l’occhio del pubblico è finito, ancora una volta, Diego Lazzari. >> Dimagrita troppo velocemente”.24, polemiche sulla perdita di peso dell’allieva L’allievo ha avuto un crollo ed una parte del pubblico lo ha attaccato. I suoi fan, invece, lo difendono a spada tratta: “Smettetela di dire che sta fingendo perché non è vero, Diego è un ragazzo come tutti, e non osate dire manco che ogni daytime è su di lui perché non è vero pensate solo al fatto dei follower”, si legge su instagram.