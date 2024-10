San Felice a Cancello, uccide la moglie davanti ai figli: arrestato 30enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio avvenuto questa mattina a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un 30enne ha strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga sotto gli occhi dei figli di 4 e 6 anni. Ha strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli 2anews.it - San Felice a Cancello, uccide la moglie davanti ai figli: arrestato 30enne Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio avvenuto questa mattina a San, nel Casertano, dove unha strangolato landola, al culmine di una lite casalinga sotto gli occhi deidi 4 e 6 anni. Ha strangolato landola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fattoai due

Strangola la moglie davanti ai figli - femminicidio nella notte a San Felice a Cancello - La vittima è una giovane mamma di 24 anni. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite ... (Webmagazine24.it)

San Felice a Cancello. Lulzim Toci ha ucciso la moglie Eleonor - Sul femminicidio procede la procura di Santa Maria Capua Vetere. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, Lulzim Toci vagava nei pressi dell’abitazione, in via Caravaggio, è stato quindi fermato e portato in caserma. Lulzim Toci ha strangolato la donna nel loro letto matrimoniale, davanti ai ... (Laprimapagina.it)

