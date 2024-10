Quotidiano.net - Salerno, psichiatria e dipendenza da internet al centro del dibattito

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prende il via il 49esimo Congresso della Società di storia internazionale della Medicina. La manifestazione, che viene ospitata in Italia soltanto per la quinta volta nella storia, si svolge atra il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino e il Teatro Augusteo dal 9 al 12 ottobre. A organizzare e ospitare il Congresso è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di, presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo. Laè uno dei temi all’ordine del giorno e in particolare la connessione fra ladadei giovani di oggi e quella dal cinema all’inizio degli anni Venti. Un parallelismo interessante, del quale si discuterà proprio all’interno del 49esimo Congresso della Società di storia internazionale della Medicina.