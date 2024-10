Liberoquotidiano.it - Roma: Gdf sequestra oltre 100mila articoli falsi con loghi Vaticano e Giubileo 2025

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ott. (Adnkronos) - Pendagli, rosari, bracciali e medagliette conapposti abusivamente e registrati dalla Santa Sede raffiguranti la 'Tiara papale' e il simbolo del '-Pellegrini di speranza' sono stati individuati dai finanzieri del Comando Provinciale di, nel corso di un apposito piano di controlli messo in campo nella Capitale presso rivendite di souvenir e di oggettistica sacra nel centro storico. Gli accertamenti delle Fiamme gialle del 2° e del 3° Nucleo Operativo Metropolitano dihanno permesso di risalire all'importatore della merce, resosi responsabile anche della violazione della normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti, considerata la potenziale nocività dei metalli utilizzati per la realizzazione degli oggetti.