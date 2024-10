Abruzzo24ore.tv - Ragazzo di 17 anni scoperto con due coltelli nei pressi della stazione

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescara - Un giovane denunciato per possesso di armi da taglio: un episodio preoccupante in una zona centrale. Un minorenne di 17è stato denunciato dalla polizia per porto di armi o oggetti idonei a offendere, dopo essere stato trovato in possesso di dueneiferroviaria centrale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, quando gli agenti di polizia, insospettiti dal nervosismo del giovane, hanno deciso di effettuare un controllo approfondito. Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, lungo 18 centimetri con una lama di 7 cm, e un altro coltello multiuso di 20 cm con una lama di 9 cm. La questura ha reso noto che il 17enne si è mostrato fin da subito reticente e preoccupato, cercando più volte di allontanarsi dalla zona, comportamento che ha attirato l’attenzione degli operatori.