Quando arriverà in Florida l’uragano Milton e quale sarà la sua potenza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'uragano Milton raggiungerà la costa della Florida, in particolare Tampa, tra questa sera e domani mattina. I venti toccheranno punte di 210 chilometri orari. Biden invita la popolazione a mettersi in salvo: "È una questione di vita o di morte, evacuate ora". Fanpage.it - Quando arriverà in Florida l’uragano Milton e quale sarà la sua potenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'uraganoraggiungerà la costa della, in particolare Tampa, tra questa sera e domani mattina. I venti toccheranno punte di 210 chilometri orari. Biden invita la popolazione a mettersi in salvo: "È una questione di vita o di morte, evacuate ora".

L'uragano Milton visto dalla Stazione Spaziale Internazionale - previsto il suo arrivo in Florida con categoria 5 - VIDEO - L'uragano Milton visto dalla Stazione spaziale internazionale. Secondo il presidente americano Joe Biden potrebbe trattarsi del "peggior uragan . Spettacoli le immagini dallo spazio che mostrano l'uragano che molto probabilmente oggi si abbatterà sulla Florida. Categoria 5 e venti fino a 265 km orari. (Ilgiornaleditalia.it)

Florida - ecco l'uragano Milton : sirene per l’evacuazione. Dovrebbe toccare terra entro stasera. Diverse città a rischio tornado - Uragano Milton, Florida a un passo dall’inferno. Oltre 3 milioni di persone in alcune zone della Florida centrale e meridionale sono ora a rischio aumentato (livello 3 su 5) di forti temporali, tra cui le città di Fort Myers, Sarasota e Melbourne, ha affermato l'SPC. L'uragano Milton è ora un uragano di categoria 5, secondo l'aggiornamento del National Hurricane Center. (Quotidiano.net)

La Florida si prepara alla furia dell’uragano Milton. L’appello di Biden : «Scappate - è questione di vita o di morte» - «Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile in previsione di quest’evento catastrofico», ha aggiunto Biden, che per seguire gli sviluppi del temuto disastro ha deciso di rinviare la sua partenza per la Germania, dov’era atteso a un importante summit con gli alleati sull’Ucraina. Dovrebbe abbattersi sulla costa della Florida nella serata di mercoledì. (Open.online)