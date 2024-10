Problemi della psiche nei bambini e nei giovani, come nascono e quanto pesano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro. E dicono molto di più delle sensazioni. Purtroppo, in senso negativo. Sono sempre di più i piccoli e i ragazzi che presentano disturbi di tipo neuropsichiatrico. Addirittura il 20% circa di bambini e adolescenti soffre di condizioni di questo tipo, ovviamente in forma più o meno seria. Si va dai disturbi del neurosviluppo e dalle sindromi dello spettro autistico, ai disturbi da deficit di attenzione con iperattività. Per arrivare fino a vere e proprie patologie neurologiche. Il tutto, tenendo sempre conto della marea in crescita di disturbi del comportamento alimentare, nelle loro diverse forme. Bisogna fare qualcosa. Ed occorre capire presto cosa accade. Dilei.it - Problemi della psiche nei bambini e nei giovani, come nascono e quanto pesano Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro. E dicono molto di più delle sensazioni. Purtroppo, in senso negativo. Sono sempre di più i piccoli e i ragazzi che presentano disturbi di tipo neuropsichiatrico. Addirittura il 20% circa die adolescenti soffre di condizioni di questo tipo, ovviamente in forma più o meno seria. Si va dai disturbi del neurosviluppo e dalle sindromi dello spettro autistico, ai disturbi da deficit di attenzione con iperattività. Per arrivare fino a vere e proprie patologie neurologiche. Il tutto, tenendo sempre contomarea in crescita di disturbi del comportamento alimentare, nelle loro diverse forme. Bisogna fare qualcosa. Ed occorre capire presto cosa accade.

