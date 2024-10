Presentazione del volume "Matteo di Giovanni e Piero della Francesca” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Nel giorno dell’anniversario della Morte di Piero della Francesca, il Comune di Sansepolcro e la Direzione del Museo Civico, in collaborazione con la Fondazione Piero della Francesca, sono orgogliosi di presentare al pubblico un evento di grande importanza storico-artistica. Sabato 12 ottobre 2024, alle ore 17:30, presso il Museo "Piero della Francesca" in via N. Aggiunti n. 65, si terrà la Presentazione del volume "Matteo di Giovanni e Piero della Francesca. Studi sulla ricomposizione del Trittico di Val d'Afra", a cura della storica dell’arte Cecilia Frosinini. Il volume esplora i dettagli della recente ricomposizione del “Trittico di Val d'Afra”, un’opera fondamentale del patrimonio culturale toscano grande orgoglio cittadini, tant’è che la Pala centrale dell’opera, è la il Battesimo di Cristo oggi conservato alla National Gallery di Londra. Lanazione.it - Presentazione del volume "Matteo di Giovanni e Piero della Francesca” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Nel giorno dell’anniversarioMorte di, il Comune di Sansepolcro e la Direzione del Museo Civico, in collaborazione con la Fondazione, sono orgogliosi di presentare al pubblico un evento di grande importanza storico-artistica. Sabato 12 ottobre 2024, alle ore 17:30, presso il Museo "" in via N. Aggiunti n. 65, si terrà ladeldi. Studi sulla ricomposizione del Trittico di Val d'Afra", a curastorica dell’arte Cecilia Frosinini. Ilesplora i dettaglirecente ricomposizione del “Trittico di Val d'Afra”, un’opera fondamentale del patrimonio culturale toscano grande orgoglio cittadini, tant’è che la Pala centrale dell’opera, è la il Battesimo di Cristo oggi conservato alla National Gallery di Londra.

