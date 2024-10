Pesce non tracciato e mal conservato: sequestrati oltre 700 chili (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 30 settembre al 4 ottobre scorsi su tutto il territorio del Lazio si è svolta un’operazione di polizia marittima complessa avente a tema il rispetto delle norme sulla pesca marittima coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Civitavecchia. Forte l’incidenza del dato del compartimento Marittimo di Roma-Fiumicino: qui il personale della Capitaneria “capitolina” e degli uffici dipendenti di Anzio, Torvajanica, Ostia e Fregene è stato impegnato senza soste a fronte di un enorme bacino di utenza concentrato in particolare su Roma e nel suo hinterland. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 30 settembre al 4 ottobre scorsi su tutto il territorio del Lazio si è svolta un’operazione di polizia marittima complessa avente a tema il rispetto delle norme sulla pesca marittima coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Civitavecchia. Forte l’incidenza del dato del compartimento Marittimo di Roma-Fiumicino: qui il personale della Capitaneria “capitolina” e degli uffici dipendenti di Anzio, Torvajanica, Ostia e Fregene è stato impegnato senza soste a fronte di un enorme bacino di utenza concentrato in particolare su Roma e nel suo hinterland.

