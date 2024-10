“Non sei grassa, hai solo la Cortisol face”: ecco cos’è il nuovo trend che spopola su TikTok. La dottoressa Ines Mordente avverte: “Errore dare la colpa allo stress” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non sei grassa, hai solo la Cortisol face”. Questa frase, pronunciata con un sorriso rassicurante, è diventata il mantra di numerosi video su TikTok che promettono di sgonfiare il viso con pochi, semplici gesti. Tisane miracolose, diete restrittive, esercizi facciali: l’obiettivo è sempre lo stesso, ridurre i livelli di cortisolo, l'”ormone dello stress” appunto, accusato di gonfiare il volto e renderlo tondo come la luna (da qui l’altro nome del trend, “Moon face“). Un trend allarmanteIl fenomeno della Cortisol face sta spopolando sulla piattaforma, con milioni di visualizzazioni e un proliferare di consigli fai-da-te da parte di sedicenti esperti. Ilfattoquotidiano.it - “Non sei grassa, hai solo la Cortisol face”: ecco cos’è il nuovo trend che spopola su TikTok. La dottoressa Ines Mordente avverte: “Errore dare la colpa allo stress” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non sei, haila”. Questa frase, pronunciata con un sorriso rassicurante, è diventata il mantra di numerosi video suche promettono di sgonfiare il viso con pochi, semplici gesti. Tisane miracolose, diete restrittive, esercizi facciali: l’obiettivo è sempre lo stesso, ridurre i livelli di corti, l'”ormone dello” appunto, accusato di gonfiare il volto e renderlo tondo come la luna (da qui l’altro nome del, “Moon“). UnallarmanteIl fenomeno dellastando sulla piattaforma, con milioni di visualizzazioni e un proliferare di consigli fai-da-te da parte di sedicenti esperti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici - iconica ex allieva del talent è in dolce attesa : “Sì - sono incinta - non sto ingrassando solo sulla pancia!” - E ho chiesto una pausa durante qualche seduta o qualche cambio orario per le nausee. Grazie sempre per la vostra comprensione. Sognavo di vivere questa esperienza, questo viaggio che parte e poi continua tutta la vita, perché io in fondo ho sempre amato i “per sempre”! Non mi vedevate da un po’ sui social eh?! Qualche mese per tenerlo per noi. (Isaechia.it)